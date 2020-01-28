Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, проигнорировав продолжающиеся распродажи в Азии из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае и других странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем первый отыграл рубеж 3100 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру02:02

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:18

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Интерфакс02:44

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:26

Китайский коронавирус спровоцировал обвал российского рынка акций

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Рынок акций РФ уверенно растет после значительного снижения днем ранее

ПРАЙМ02:25

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

Финмаркетвчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Происшествия

Пропал актер из сериала «Молодежка»

Lenta.ru 06:30
Футбол

Уткин раскрыл зарплату Кокорина в «Зените» после выхода из тюрьмы

Блогер и ведущий Василий Уткин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получает зарплату в 20 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 04:12
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары

Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 03:44
Общество

В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем

Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
РИА Новости 03:57
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Уфе с подозрением на коронавирус

Двух пассажиров, прилетевших из Китая в Уфу, госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с подозрением на новый коронавирус.
REGNUM 02:33
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Политика

Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Мой Брянск вчера в 22:25
Происшествия

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
Российская газета 06:40
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Армия и оружие

Сирийская армия окружила форпост террористов в Идлибе

Взгляд.ру 05:49
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика

Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах

Lenta.ru вчера в 13:32
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Телеканал 360° 04:47
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
Газета.Ru 05:34
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента вчера в 06:20
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Мой Брянск 06:36
Здоровье

В восьми областях Украины школы закрылись на карантин

Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
REGNUM 00:23
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Культура

Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
Москва 24 03:23
Здоровье

Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники

Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.
Рамблер 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное