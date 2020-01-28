Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, проигнорировав продолжающиеся распродажи в Азии из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае и других странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем первый отыграл рубеж 3100 пунктов.
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Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
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Пропал актер из сериала «Молодежка»
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Блогер и ведущий Василий Уткин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получает зарплату в 20 тысяч рублей.
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары
Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Общество
В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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Двух человек госпитализировали в Уфе с подозрением на коронавирус
Двух пассажиров, прилетевших из Китая в Уфу, госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с подозрением на новый коронавирус.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Политика
Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Происшествия
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок
Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Политика
Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Здоровье
В восьми областях Украины школы закрылись на карантин
Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Культура
Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве
Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.
Здоровье
Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники
Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.