Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, проигнорировав продолжающиеся распродажи в Азии из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае и других странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем первый отыграл рубеж 3100 пунктов.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

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