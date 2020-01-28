Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом большинства blue chips на фоне отскока фондовых фьючерсов в США, проигнорировав продолжающиеся распродажи в Азии из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае и других странах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем первый отыграл рубеж 3100 пунктов.
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Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
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По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
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По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
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