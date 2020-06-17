Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).
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Российский рынок акций открылся в мажоре

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