Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).
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Игры
Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру вчера в 14:04
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Адвокат объяснила, когда и как банк может забрать деньги из вклада
Оказывается, существует немало ситуаций, в которых деньги клиента могут оказаться в распоряжении банка.
Радио Комсомольская правда 03:58
Политика
США передадут Украине военное оборудование на $60 млн
«Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — отмечается в сообщении.
ФАН 04:50
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Lenta.ru 04:54
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
Происшествия
Терпящих бедствие туристов нашли на реке Китой
Твой Иркутск 04:49
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Противники Зеленского формируют колонну и направляются к МВД
Сторонники Анатолия Шария не дождались никого из руководства Офиса президента Украины, в частности Владимира Зеленского, которого они звали, поэтому решили собираться колонной и идти под здание МВД Украины.
Украина.ру 04:46
Шоу-бизнес
Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым
Российская газета вчера в 08:44
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Игры
EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре
МонаВиста вчера в 10:34
Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Наука
Врачи нашли спасающее лекарство от коронавируса
Ученые отмечают, что если бы препарат был найден раньше, еще в самом начале пандемии коронавируса, в Великобритании удалось бы спасти до пяти тысяч жизней.
iReactor 03:21
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Происшествия
Самолет SSJ100 сел в Перми из-за срабатывания датчика
Летевший из Москвы самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту.
РБК 03:43