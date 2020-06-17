К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Общество Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках. 407

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Энергетика Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. 470

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 85

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Происшествия В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 31

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Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 629

Технологии ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay "Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе. 10