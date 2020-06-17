Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).
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Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски
Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках.
REGNUM 05:13
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МИД Китая сообщил о ситуации на китайско-индийской границе
ПолитРоссия 05:00
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус
У шести футболистов "Ростова" выявили подозрение на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside.
Газета.Ru 10:35
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Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
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Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
РИА Новости 10:15
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На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
В России могут сократить новогодние каникулы
Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совета Федерации направил законопроект, по которому предлагается сократить новогодние праздники в 2021 году.
Омск здесь вчера в 06:34
Армия и оружие
Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
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Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Энергетика
Польша потребовала от России $1,5 млрд за «несправедливые» цены на газ
Польская компания PGNiG апеллирует к решению Стокгольмского арбитражного суда, который постановил скорректировать формулу расчета цены на экспортируемый газ в пользу Польши.
Московский Комсомолец 15 июня в 12:42
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Политика
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о «планах» СССР отдать Карелию
Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что Москва якобы была готова обсуждать передачу Карелии, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью.
РИА Новости 06:55
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости вчера в 06:32
Наука
С уток и гусей сняты подозрения в распространении коронавируса
ToDay News Ufa 09:13
Путешествия
В АТОР назвали новые правила въезда в санатории
Третья – справка об санэпидокружении. ⠀ Директор посоветовала всем посетителям санатория не забывать про эти документы.
JustMedia 04:28
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Наука
Вылетает из унитаза при смыве воды коронавирус
Китайские ученые выяснили, что при смыве воды в унитазе частицы фекалий с коронавирусом могут вылетать на метр вверх.
Live24 09:54