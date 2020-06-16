Финансы
BFM.ruРоссийский рынок акций прервал четырехдневное снижение
Рубль укрепился к основным валютам — доллар опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 79. Позитив на рынке нефти связан с тем, что уже в четверг 17 июня министры ОПЕК+ могут обсудить продление майской квоты еще на месяц.
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Итоги вторника, 16 июня: На рынки пришел оптимизм, но инвесторы пока осторожничают
Finam.Ruвчера в 13:09
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Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Вести.Ru вчера в 08:30
Здоровье
В Забайкалье за сутки выявили 62 больных коронавирусом
В регионе более 1200 человек выздоровели Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае на 17 июня достигло 2325 человек, из них 62 случая выявлено за сутки.
Байкал-Daily вчера в 23:50
Игры
EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре
МонаВиста вчера в 10:34
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM 15 июня в 11:06
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
Компания Boston Dynamics, создающая впечатляющих и похожих на живых существ роботов, наконец, начала свободно продавать четвероногого робота Spot.
3DNews вчера в 11:48
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН вчера в 02:48
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц / https: / / yarcube.ru / Отмечается, что поставками отечественных систем видеонаблюдения в средние общеобразовательные учреждения в рамках национальной программы "Цифровая экономика" занимается портфельная компания РОСНАНО совместно с "Национальным центром информатизации" (организация входит в ГК "Ростех").
Навигатор образования вчера в 12:30
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС вчера в 07:42
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
Общество
В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов, чем заразилось
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.
REGNUM вчера в 00:45
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru вчера в 13:42
Футбол
«Челси» собрался купить Криштиану Роналду
Согласно информации сайта Soccer.ru, "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.
Вести.Ru вчера в 07:56
Наука
В Китае создали защищенный квантовый канал связи длиной 1120 км
С помощью спутника "Мо-Цзы" физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха самой длинной полноценной квантовой линией связи, которая защищена от взлома.
ТАСС Наука 15 июня в 11:00
Армия и оружие
Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США
Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
Футбол
«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры
Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
Газета.Ru вчера в 18:55
Футбол
Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»
Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:10
Общество
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
Авто
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Политика
Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
Армия и оружие
Южная Корея и США следят за активностью военных КНДР
Военные Республики Корея и США внимательно отслеживают ситуацию в сфере безопасности в КНДР, тесно координируя действия друг с другом.
ТАСС вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Владимир Познер не стал жалеть Ефремова
RuNews24.ru 15 июня в 02:07