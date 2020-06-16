Финансы

BFM.ruBFM.ruРоссийский рынок акций прервал четырехдневное снижение

Рубль укрепился к основным валютам — доллар опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 79. Позитив на рынке нефти связан с тем, что уже в четверг 17 июня министры ОПЕК+ могут обсудить продление майской квоты еще на месяц.
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Рынок ждет вторую волну коронавируса

DP.RUвчера в 14:44

Российский рынок акций прервал четырехдневное снижение

BFM.ruвчера в 13:11

Российский рынок акций вернулся к росту на внешнем позитиве

ПРАЙМвчера в 12:51

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня выросли на 1,08-1,73%

ТАССвчера в 13:08

Индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС - на 1,7%

Финмаркетвчера в 11:58

Итоги вторника, 16 июня: На рынки пришел оптимизм, но инвесторы пока осторожничают

Finam.Ruвчера в 13:09

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Интерфаксвчера в 03:56
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Вести.Ru вчера в 08:30
2
Здоровье

В Забайкалье за сутки выявили 62 больных коронавирусом

В регионе более 1200 человек выздоровели Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае на 17 июня достигло 2325 человек, из них 62 случая выявлено за сутки.
Байкал-Daily вчера в 23:50
1
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста вчера в 10:34
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 15 июня в 11:06
50
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
226
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
379
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
13
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

Компания Boston Dynamics, создающая впечатляющих и похожих на живых существ роботов, наконец, начала свободно продавать четвероногого робота Spot.
3DNews вчера в 11:48
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Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 22:45
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Общество

Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства

Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН вчера в 02:48
2,1K
Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц / https: / / yarcube.ru / Отмечается, что поставками отечественных систем видеонаблюдения в средние общеобразовательные учреждения в рамках национальной программы "Цифровая экономика" занимается портфельная компания РОСНАНО совместно с "Национальным центром информатизации" (организация входит в ГК "Ростех").
Навигатор образования вчера в 12:30
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС вчера в 07:42
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
2,4K
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
1,2K
Общество

В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов, чем заразилось

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.
REGNUM вчера в 00:45
323
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru вчера в 13:42
Футбол

«Челси» собрался купить Криштиану Роналду

Согласно информации сайта Soccer.ru, "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.
Вести.Ru вчера в 07:56
Наука

В Китае создали защищенный квантовый канал связи длиной 1120 км

С помощью спутника "Мо-Цзы" физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха самой длинной полноценной квантовой линией связи, которая защищена от взлома.
ТАСС Наука 15 июня в 11:00
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Армия и оружие

Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США.
Piter.tv вчера в 11:23
111
Футбол

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры

Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
Газета.Ru вчера в 18:55
Футбол

Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»

Ростовские болельщики могут попасть на матч «Сочи», но для этого необходимо выполнить требования Роспотребнадзора.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:10
1
Общество

В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
4
Происшествия

«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
5K
Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

Известия вчера в 22:47
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Политика

Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
Армия и оружие

Южная Корея и США следят за активностью военных КНДР

Военные Республики Корея и США внимательно отслеживают ситуацию в сфере безопасности в КНДР, тесно координируя действия друг с другом.
ТАСС вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Владимир Познер не стал жалеть Ефремова

RuNews24.ru 15 июня в 02:07
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