К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,9K

Здоровье Медик рассказал, как вода поможет бросить курить Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин. 34

Общество Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.

Общество МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 305

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5K

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 30

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 5

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 472

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 2,1K

Шоу-бизнес Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве Фото с вечеринки Лизы Песковой появились в аккаунте Алеси Кафельниковой.

Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 455

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 751

Футбол Криштиану Роналду может перейти в «Челси» Стоит отметить, что игрок «Ювентуса» Роналду уже выступал в Англии, ему знакома конкуренция и уровень борьбы в АПЛ.

Общество Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август. 2,1K

Технологии ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple В ЕК отметили, что Apple вводит условия, как необходимо использовать Apple Pay на сайтах продавцов и в мобильных приложениях. 10