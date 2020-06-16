Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2745,1 пункта (+1%), индекс РТС - 1241,88 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%. Доллар подрос до 69,6 рубля (+0,03 рубля).
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Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Общество
Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет
С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Футбол
Вагнер Лав может не перейти в ЦСКА
Российская газета вчера в 08:45
Общество
Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях
Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда.
Известия 00:24
Общество
МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем
Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны с полным актерским составом.
Evo-rus.com вчера в 16:18
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:28
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин присмотрел себе дачу на Рублевке за $55 млн
Сообщается, что муж Валерии может купить дачу на Рублевке, стоимость которой оценивается в 55 миллионов долларов.
RuNews24.ru вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве
Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве Фото с вечеринки Лизы Песковой появились в аккаунте Алеси Кафельниковой.
Экспресс газета 01:21
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Metaratings 15 июня в 14:25
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью
Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
Peopletalk вчера в 06:06
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
Криштиану Роналду может перейти в «Челси»
Стоит отметить, что игрок «Ювентуса» Роналду уже выступал в Англии, ему знакома конкуренция и уровень борьбы в АПЛ.
ГЛАС.RU вчера в 12:10
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Ко всему прочему, официально зарегистрированные безработные могут рассчитывать на сумму в 3 тыс. рублей каждый месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка в период с июня по август.
Evo-rus.com 00:40
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple
В ЕК отметили, что Apple вводит условия, как необходимо использовать Apple Pay на сайтах продавцов и в мобильных приложениях.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35