Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Музыка
Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Политика
Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции
Новый вариант Конституции РФ, в случае принятия поправок, впервые официально опубликуют в собрании законодательства.
Хоккей
Ассист Бучневича не помог «Рейнджерс» в матче с «Сент-Луисом»
Единственный гол «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, набравший 40-е (15+25) очко в 64-м матче в текущем сезоне НХЛ при показателе полезности «-1». Лучшим достижением по набранным очкам у Павла является 43 (14+29) балла в сезоне-2017/2018 за «Рейнджерс».
Музыка
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Экономика
Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV на фоне того, что заболевание распространилось более чем на 60 стран.
Политика
США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне
США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
Экономика
Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов
В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Здоровье
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи
Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Футбол
Куман: несколько недель назад я отклонил предложение «Барселоны»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны», поступившее ему несколько недель назад, а также поделился мнением об игре 22-летнего полузащитника каталонцев Френки де Йонга.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Общество
Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях
Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.