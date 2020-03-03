Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Общество
В России в 2019 году на стадии подготовки предотвратили 34 теракта
"В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта", - сообщил он.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Общество
Блогер Екатерина Диденко не считает себя виноватой в трагедии
Блогер Екатерина Диденко не считает себя виноватой в трагедии Екатерина Диденко в очередной раз прокомментировала трагедию.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Путин объяснил смысл закона об иностранных агентах
Российский лидер рассказал о целях закона об иностранных агентах в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Спорт
Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира
В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
"Да, проходила беседа", - сказал посол в ответ на вопрос РИА Новости, запрашивал ли Иран помощь у РФ в связи со вспышкой в стране коронавируса.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Футбол
В Казани пройдет Суперкубок УЕФА
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Политика
Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Армия и оружие
ВВС Турции нанесли удар по иракскому Кандилю
В сообщениях силового ведомства говорится о том, что турецкие самолёты нанесли ракетно-бомбовый удар по району горного хребта Кандиль, который находится в северо-западной части Ирака.
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Киберспорт
Valve вернула в Dota 2 общий рейтинг матчмейкинга
Valve выпустила обновление для Dota 2, которое заменило раздельный рейтинг игроков на основных ролях и ролях поддержки на общий MMR.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
В Роспотребнадзоре попросили россиян отказаться от поездок за границу
Глава Роспотребнадзора Анна Павлова обратилась к россиянам отказаться от поездок за рубеж и призвала не пренебрегать личной гигиеной в условиях распространения коронавируса.