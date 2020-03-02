Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Рынок акций РФ начал расти после резкого падения в конце февраля

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

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Московская биржа открылась ростом

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Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

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Путин внес в Госдуму поправки к конституции

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Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

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Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
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Опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед

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Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
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Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
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В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Газета.Ru 07:50
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МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года

Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
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Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
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Экономика

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева в ходе выступления в Госдуме предложила продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет денег от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
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Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:09
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СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
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Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

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Установлены возможные участники убийства Листьева

Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
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Мадонна упала со стула во время выступления

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У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
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