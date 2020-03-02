Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Армия и оружие
Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО
Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к конституции
В Госдуму поступили поправки президента РФ ко второму чтению законопроекта об изменении конституции.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Происшествия
Заложников в ТЦ на Филиппинах освободили
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Экономика
Алтайский сахарный завод не может продать выпущенную продукцию
По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
Общество
Опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед
Общество
Выявлены новые виды телефонного мошенничества
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Технологии
МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года
Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Экономика
ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка
Первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева в ходе выступления в Госдуме предложила продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет денег от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Политика
Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане
Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Футбол
Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года
Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Общество
Установлены возможные участники убийства Листьева
Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
Культура
Мадонна упала со стула во время выступления
Во время своего концерта в Париже певица Мадонна упала со стула, на котором исполняла танцевальный номер.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Наука