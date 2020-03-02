Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?
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В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
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Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
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BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
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Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети выложила фото, на котором обнаженная принимает ванну.
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Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
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Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию
На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в Конституцию от президента Владимира Путина.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Здоровье
Почти 50 тысяч человек смогли вылечиться от коронавируса в Китае
В Китае выздороветь после заражения новым типом коронавируса смогли уже почти 50 тысяч человек.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
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Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Самойлова выглядит дома
Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
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В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
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Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
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Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Единоборства
Бой Поветкина с Уайтом на 2 мая официально подтвержден
Наука
О нефтедобыче и импортозамещающих IT-технологиях
В нефтедобыче для повышения производительности скважин часто используют метод гидравлического разрыва пласта.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение
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Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи
Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.