Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
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