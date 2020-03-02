Экономика

Мой БрянскМой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Эхономика: Космический рост в моменте превратился в отскок

Эхо Москвывчера в 02:29

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

ТАСС02 марта в 12:42

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02 марта в 02:08

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ02 марта в 03:41

Московская биржа на открытии показала мощный рост

Фонтанка.Ру02 марта в 02:26

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02 марта в 02:10

Отскок рынка акций РФ сменился новой волной падения

Интерфакс02 марта в 07:41
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Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Политика

Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Газета.Ru 02:24
Общество

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом.
Lenta.ru 02 марта в 11:50
Происшествия

Мурманчанин установил скрытую камеру в квартире своей бывшей

Женщина пояснила, что экс-сожитель незаконно установил у нее в квартире скрытую камеру видеонаблюдения, замаскировав ее под предметы домашнего обихода.
Мурманский вестник вчера в 10:34
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Культура

«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян

Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
НТВ вчера в 06:55
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
Евро-футбол.ру 01:17
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

Стандартный вычет на ребенка-инвалида

Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Бухгалтерия.ру 01:51
Общество

Правительство запретило вывозить медицинские маски из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Газета.Ru 02:03
Культура

В Пушкинском музее открылась посвящённая татуировкам выставка

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка, посвящённая истории искусства татуировки.
RT на русском вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»

В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
ИА InterMedia 01 марта в 22:54
Общество

МТС изменит формат своей розничной сети

Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов.
РБК 00:00
Экономика

Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов

В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Мой Брянск вчера в 23:30
Энергетика

Нефть растет после падения до $48 за баррель

Нефть Brent растет в цене после резкого падения до $48,41 за баррель ранее в ходе торгов 2 февраля.
REGNUM 01 марта в 21:15
Космос

Наша галактика получила «травму позвоночника»

Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
LentaChel.ru вчера в 04:07
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

Газета.Ru 01:15
Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь вчера в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
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