Экономика
Мой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%
Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом.
Происшествия
Мурманчанин установил скрытую камеру в квартире своей бывшей
Женщина пояснила, что экс-сожитель незаконно установил у нее в квартире скрытую камеру видеонаблюдения, замаскировав ее под предметы домашнего обихода.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США
Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Стандартный вычет на ребенка-инвалида
Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Общество
Правительство запретило вывозить медицинские маски из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Культура
В Пушкинском музее открылась посвящённая татуировкам выставка
В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка, посвящённая истории искусства татуировки.
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»
В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
Общество
МТС изменит формат своей розничной сети
Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов.
Экономика
Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов
В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Энергетика
Нефть растет после падения до $48 за баррель
Нефть Brent растет в цене после резкого падения до $48,41 за баррель ранее в ходе торгов 2 февраля.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
Политика
В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России
Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.