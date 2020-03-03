Экономика
Мой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%
Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Политика
Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Хоккей
Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль забросил 4 шайбы в матче НХЛ
В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» победил «Нэшвилл» с крупным счетом 8:3.
Кино
Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Себастиан Стэн обнародовал в Instagram новое фото из закулисья масштабного телекомикса «Сокол и Зимний солдат».
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей
Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Общество
Плату за отопление могут пересчитать из-за теплой зимы
В ряде российских регионов стоимость отопления могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы.
Хоккей
«Йокерит» забросил пять шайб «Локомотиву» и удвоил преимущество в серии
У победителей встречи шайбы забросили Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Леписте (16), Саку Мяэналанен (25) и Антти Пильстрем (60), а у гостей единственную шайбу забросил Магнус Пяаярви (27).
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»
Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Общество
Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Политика
Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).