Экономика

Мой БрянскМой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги в «зеленой зоне»

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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

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Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъвчера в 03:41

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Интерфаксвчера в 02:27

Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБКвчера в 02:10
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Авто

Кроссовер Cupra Formentor представлен официально

Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
FormaCar 07:00
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Культуромания 01:17
Политика

Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
РБК 13:12
Армия и оружие

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике

По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.
Rusvesna.su вчера в 19:00
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
РБК 13:58
Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль забросил 4 шайбы в матче НХЛ

В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» победил «Нэшвилл» с крупным счетом 8:3.
Inc-news.ru вчера в 23:48
Кино

Себастиан Стэн поделился закадровым фото со съемок сериала «Сокол и Зимний солдат»

Себастиан Стэн обнародовал в Instagram новое фото из закулисья масштабного телекомикса «Сокол и Зимний солдат».
Киноафиша России 01:51
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:26
Политика

Турция начала «выдавливать» в Грецию около 130 тысяч беженцев

News.ru 12:52
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Коммерсантъ 04:50
Общество

Плату за отопление могут пересчитать из-за теплой зимы

В ряде российских регионов стоимость отопления могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы.
Телеканал 360° 01 марта в 15:50
Хоккей

«Йокерит» забросил пять шайб «Локомотиву» и удвоил преимущество в серии

У победителей встречи шайбы забросили Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Леписте (16), Саку Мяэналанен (25) и Антти Пильстрем (60), а у гостей единственную шайбу забросил Магнус Пяаярви (27).
Вести.Ru 14:00
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета вчера в 14:05
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 выдает «синий экран»

Последнее обновление Windows 10 вызвало массовое недовольство пользователей последней версии популярной ОС.
ToDay News Ufa вчера в 15:51
Гаджеты

Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android

В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Astera 07:21
Общество

Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса

RT на русском 13:49
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Политика

Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии

Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.
РИА Новости 12:54
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
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