Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.

Политика Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Хоккей «Йокерит» забросил пять шайб «Локомотиву» и удвоил преимущество в серии У победителей встречи шайбы забросили Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11), Сами Леписте (16), Саку Мяэналанен (25) и Антти Пильстрем (60), а у гостей единственную шайбу забросил Магнус Пяаярви (27).

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Музыка Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.