Экономика
Мой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%
Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Футбол
Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА
В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Экономика
По итогам 2019 года «Аэрофлот» получил 13,5 млрд рублей прибыли
Расходы на авиационное топливо увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 190876 млн руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием Группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Политика
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе по телефону
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Недорогие смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Недорогие смартфоны китайской марки Huawei начали получать обновление оболочки EMUI 10 на базе мобильной операционной системы Android 10.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на выпад Сергея Харитонова
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил Сергею Харитонову, который в недавнем интервью назвал его предателем из-за перехода в клуб «Ахмат».
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.