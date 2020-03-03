Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

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