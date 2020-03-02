Экономика
Мой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%
Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Возгорание пятиэтажки ликвидируют в Южно-Сахалинске
Возгорание кровли пятиэтажного жилого дома ликвидируют в Южно-Сахалинске.
Армия и оружие
Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду
Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Авто
Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей
ГОСТ был утвержден в ноябре прошлого года.
Политика
Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле
Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Общество
Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель из-за китайского коронавируса, пишет Deutsche Welle в своем Twitter.
Авто
В Европе определили лучшие автомобили 2020 года
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Общество
В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса
В Санкт-Петербурге ученые начали разработку вакцины от коронавируса, пишет «Петербургский дневник».
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Гаджеты
Не все процессоры Core i3 семейства Comet Lake одинаково полезны
Ожидается, что в текущем месяце Intel наконец-то официально представит процессоры Core 10-го поколения для настольных ПК.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны
В суде было установлено, что в Уссурийске в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану в законном бесплатном проезде в автотранспорте.