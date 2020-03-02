Экономика

Мой БрянскМой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления цен на нефть выше $52

ТАСС12:42

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

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Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Эхо Москвы02:30

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Интерфакс02:27

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Коммерсантъ03:41

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:08
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Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери

Bimru.ru 10:21
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В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru 00:45
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Происшествия

Возгорание пятиэтажки ликвидируют в Южно-Сахалинске

Возгорание кровли пятиэтажного жилого дома ликвидируют в Южно-Сахалинске.
АСТВ 18:10
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 16:08
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Авто

Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей

ГОСТ был утвержден в ноябре прошлого года.
RuNews24.ru 05:13
Политика

Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Интерфакс 15:26
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Общество

Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель из-за китайского коронавируса, пишет Deutsche Welle в своем Twitter.
Rambler News Service 09:48
Авто

В Европе определили лучшие автомобили 2020 года

SpeedMe 13:27
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Игромания.ру вчера в 01:53
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости 05:10
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

Известия 07:32
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Общество

В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса

В Санкт-Петербурге ученые начали разработку вакцины от коронавируса, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:55
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 11:08
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

Мужчина заразился во время отдыха в Италии, в Россию он вернулся 23 февраля,жил в частном доме в Подмосковье.
62инфо 06:18
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
ТАСС 29 февраля в 18:50
Происшествия

Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Реальное время 10:29
Гаджеты

Не все процессоры Core i3 семейства Comet Lake одинаково полезны

Ожидается, что в текущем месяце Intel наконец-то официально представит процессоры Core 10-го поколения для настольных ПК.
iXBT.com вчера в 02:33
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями

У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Peterburg2.ru 16:02
Происшествия

В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны

В суде было установлено, что в Уссурийске в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану в законном бесплатном проезде в автотранспорте.
REGNUM вчера в 22:12
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