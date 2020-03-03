Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

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Шоу-бизнес Сестра Бузовой показала свою новую квартиру Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.

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Музыка У BTS списали 30 000 000 просмотров Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.

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