Экономика

Мой БрянскМой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
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Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг

Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
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«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
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Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты

Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
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В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
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Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
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Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
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В Брянске открылись гастроли МХАТА имени Горького

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Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
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В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
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