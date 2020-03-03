Экономика
Мой БрянскРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%
Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Политика
Путин предложил поправки в Конституцию о языковом многообразии
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Футбол
Летом «Барселона» планирует укрепить состав для Месси
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Игры
Обзор Dreams. В коробке с карандашами
Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.
Музыка
Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение
На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
Кино
Со съемок сериала «Сваты-7» уехали Кравченко и Железняк
Последними уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Кравченко и Железняк принимают участие в спектакле «Сирена и Виктория».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном.
Здоровье
Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру".
Общество
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
Кино
Появился трейлер мультфильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис»
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Тёмная лига справедливости: Апокалипсис» вселенной комиксов DC.
Театры
В Брянске открылись гастроли МХАТА имени Горького
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе по телефону
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.