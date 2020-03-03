Рынок акций России открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9–3%

Кино Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул» Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.

Политика Путин предложил поправки в Конституцию о языковом многообразии Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия.

Биатлон Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Игры Обзор Dreams. В коробке с карандашами Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.

Здоровье Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.

Политика Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".