Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Политика
Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал реакцию министерства иностранных дел Великобритании на высказывание российского президента Владимира Путина относительно введения в стране терминов «родитель номер один» и «родитель номер два».
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Папина дочка: Брэдли Купера заметили с малышкой Леей на прогулке
В Сети появились умилительные фотографии Брэдли Купера с маленькой дочкой. Звездный папа вывел малышку на прогулку в Нью-Йорке.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества
Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Кино
«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Энергетика
Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Футбол
Ла Лига оценила гол Смолова в ворота «Реала», назвав его царем
«Отличный способ, чтобы забить свой первый гол в Ла Лиге!» — написали в официальном твиттере чемпионата, когда Смолов поразил ворота «Реала».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Происшествия
Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок
Задержанный за нападение на прихожан в московском храме святителя Николая Чудотворца рассказал о причинах своего поступка.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Общество
Названа причина радиоактивного загрязнения под Ульяновском
На официальном сайте ГНЦ НИИАР 3 февраля появилось сообщение, что сотрудники в ходе планового осмотра зафиксировали минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова на небольшом участке территории промплощадки №1. Как отметили специалисты, уровень загрязнения был настолько низким, что никак не повлиял на изменение радиационного фона, затем загрязнение ликвидировали.