Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Технологии
Новый разгонный блок «Ангары» используют и для «Союзов-5»
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что в будущем для ракет "Союз-5" планируется использовать тот же новый разгонный блок, который был создан на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан вблизи плавучей платформы.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Футбол
90% доходов стадион на Острове получит в качестве госсубсидий
На оплату труда своих работников (с учетом соцотчислений) стадион в 2020 году запланировал потратить почти 52 млн руб.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
Авто
Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод
В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Экономика
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Происшествия
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Авто
В первой половине февраля восемь марок изменили цены на автомобили
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала голую грудь на фото
Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась в своем Instagram снимком, на котором показала обнаженную грудь.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в военном противостоянии с США
В последние годы между США и Россией наблюдается обострение отношений, поэтому многие эксперты все чаще стали говорить о риске войны между двумя странами.
Футбол
Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»
Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.
Хоккей
Сошников, Паскуале и Мерфи признаны лучшими игроками 21-й недели в КХЛ
Российский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим форвардом 21-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.
Политика
Аваков: Украинский борт вывезет из Китая россиянина
Украинский спецборт вывезет из Китая 49 граждан Украины и 25 иностранцев, среди которых есть гражданин РФ.
Армия и оружие
Асад заявил о намерении продолжить освобождение Алеппо и Идлиба
Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб от террористов, несмотря на внешнее сопротивление.