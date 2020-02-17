Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Армия и оружие В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

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Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Политика Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.