Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Армия и оружие
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Футбол
Футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений
Нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям в выездном матче 21-го тура Примейры с клубом «Витория Гимарайнш».
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Гаджеты
Xiaomi выпустила миниатюрную колонку дешевле 20 долларов
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Экономика
Власти Забайкалья собрались искать инвесторов на Сретенский судостроительный завод
Сретенский судостроительный завод основан в 1935 году.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Политика
Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу
На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Происшествия
В Южно-Сахалинске огласили обвинение по делу о 17 депутатах-взяточниках и выборах в гордуму
В новом процессе фигурируют еще 17 взяток — их, по версии следствия, группа собирала с желающих стать депутатами городской думы Южно-Сахалинска в 2014 году.
Игры
Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве
Общество
Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами
Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал жалобы российских граждан об ужесточении досмотров в зоне прилета аэропорта Бен-Гуриона.
Происшествия
Появилось видео нападения в московском храме
Общество
Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.