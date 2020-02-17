Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»
В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Экономика
За 2019 год заробитчане перевели на Украину более $12 млрд. долларов
В Национальном банке Украины заявили, что Из $12 млрд, переведенных в Украину в 2019 году, через официальные системы переводов в страну поступило только $2,3 млрд В пресс-службе национального регулятора рассказали о том, что по предварительным оценкам в Украину поступило почти $12 млрд частных переводов.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Общество
«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму
"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Общество
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
Общество
В Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Футбол
Уремович вернулся в стартовый состав на матч «Рубина» против «Славии»
В стартовый состав вернулся центральный защитник Уремович, восстановившийся после травмы.
Биатлон
«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран
Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках
Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Политика
Киев отверг программу «12 шагов» по прекращению войны в Донбассе
Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе".
Транспорт
Два стационарных поста ДПС открыли на подходах к Крымскому мосту
Два стационарных поста ДПС открыли на автомобильных подходах к мосту через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Общество
Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш
Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
Хоккей
СКА объявил состав на игру против «Салавата Юлаева»
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.