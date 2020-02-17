Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Интерфакс02:24

Предстоящий период налоговых платежей окажет поддержку рублю

ПРАЙМ01:22

Рынок акций РФ утром подрос на фоне ралли в Китае, дешевеет «Яндекс»

Финмаркет03:38
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Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Общество

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Интерфакс 03:06
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Энергетика

Турция сокращает закупки у «Газпрома»

Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

News.ru 15 февраля в 05:16
Экономика

За 2019 год заробитчане перевели на Украину более $12 млрд. долларов

В Национальном банке Украины заявили, что Из $12 млрд, переведенных в Украину в 2019 году, через официальные системы переводов в страну поступило только $2,3 млрд В пресс-службе национального регулятора рассказали о том, что по предварительным оценкам в Украину поступило почти $12 млрд частных переводов.
Новостной фронт вчера в 21:38
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Газета.Ru 02:08
Общество

«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:25
Общество

Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Футбол

Уремович вернулся в стартовый состав на матч «Рубина» против «Славии»

В стартовый состав вернулся центральный защитник Уремович, восстановившийся после травмы.
Новый Век вчера в 06:22
Биатлон

«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран

Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Матч ТВ 01:22
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках

Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
ТВ Центр 00:49
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

Киев отверг программу «12 шагов» по прекращению войны в Донбассе

Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе".
Газета.Ru 15 февраля в 03:31
Транспорт

Два стационарных поста ДПС открыли на подходах к Крымскому мосту

Два стационарных поста ДПС открыли на автомобильных подходах к мосту через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
Dorinfo.ru 02:06
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

РИА Новости 03:26
Общество

Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш

Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
REGNUM 02:05
Хоккей

СКА объявил состав на игру против «Салавата Юлаева»

Горобзор.ру 15 февраля в 05:49
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
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Расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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