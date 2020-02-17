Экономика

РосбалтРосбалтРоссийский фондовый рынок начал неделю в «зеленой зоне»

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Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3104,67 пункта.
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