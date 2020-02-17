Экономика
РосбалтРоссийский фондовый рынок начал неделю в «зеленой зоне»
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3104,67 пункта.
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Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову вывели со сцены под руки на концерте в Брянске
Ольга Бузова крайне странно повела себя после выступления в Брянске. На концерте, прошедшем 14 февраля, певицу вывели со сцены под руки.
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Политика
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Игры
Студия Quantic Dream становится издательством
Компания Quantic Dream заявила, что готова самостоятельно издавать видеоигры, сообщает 14 февраля издание PCgamer.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Общество
В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Авто
По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков
По переправе через Керченский мост с 1 октября 2018 года проехало свыше миллиона КамАЗов и грузовиков других марок.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
В Сочи спасли пациентку с «синдромом ошпаренной кожи»
Как рассказали медики, синдром Лайелла, или "Синдром ошпаренной кожи", характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки, а впоследствии отслоением эпидермиса (поверхностного слоя кожи) с образованием чрезвычайно болезненных эрозий.
Происшествия