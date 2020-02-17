Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Армия и оружие
Минобороны показало кадры стрельб новых систем «Град»
Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе коалиции в Багдаде
Ракетный удар нанесен по базе сил коалиции во главе с США в Багдаде.
Происшествия
Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок
Задержанный за нападение на прихожан в московском храме святителя Николая Чудотворца рассказал о причинах своего поступка.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Армия и оружие
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
Второй тестовый полет перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на апрель, через год после первого.
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Кино
Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве
Общество
Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Биатлон
Норвежский биатлонист рассказал об угрозах смерти из России
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества
Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Футбол
Защитник «Локомотива» забил с отрицательного угла и попал в главный футбольный аккаунт мира (видео)
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов на сборах в Испании забил с отрицательного угла.