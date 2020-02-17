Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

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Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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