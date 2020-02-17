Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне подъема фондовых индексов в Китае, а также подорожавшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Временного поверенного России вызвали в МИД Украины
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Футбол
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на игру
Политика
Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Политика
МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Аэрофлот объявил о сокращении количества рейсов в Китай
Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России
Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.
Авто
Производство легковых машин в РФ в январе сократилось на 16,5%
Стоит заметить, что в январе 2020 года авторынок нашей страны продемонстрировал рост на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
В Ленинградской области задержали начальника отдела полиции
Сегодня, 17 февраля, в отдел полиции в Кузьмолово наведались полицейские из УСБ в сопровождении бойцов СОБРа.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.