Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
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Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
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Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
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МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
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На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
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В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Финансы
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Корнелюк пришел в восторг от выступления Ротару
Известный российский музыкант Игорь Корнелюк оценил выступление легендарной певицы Софии Ротару в Москве.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Политика
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах
На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Происшествия
Экс-президента Роспромбанка Салогубова осудили на 5 лет за растрату
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Политика
Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.