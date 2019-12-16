Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

2 фото
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру10:55

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Интерфакс02:43

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:17

Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте

Росбалт02:23

Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент

Финмаркет11:15

Растут индексы Мосбиржи

ГЛАС.RU02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
REGNUM 12:58
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Футбол

В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю

Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Аргументы и Факты 01:18
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Политика

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
ТАСС вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Lenta.ru 13:29
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
Футбол

Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»

ProstoProSport 06:44
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru 05:11
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
ТАСС 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное