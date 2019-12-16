Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Фигурное катание Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Политика Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Политика Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.