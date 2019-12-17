Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии
Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кино
Тарантино засомневался, что снимет «Звездный путь»
В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино признался, что не знает, над каким следующим проектом будет работать, и не уверен, что им станет «Звездный путь».
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией
У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Музыка
Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
Политика
Двойное гражданство могут ввести власти Украины
Глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк сообщает о подготовке властями Украины законопроекта, который не будет требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Космос
Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых
Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Общество
Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
Армия и оружие
Делегация Совфеда посетит российскую базу Хмеймим в Сирии
Сенаторы посетят российскую военную базу Хмеймим, рассказал глава Комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.