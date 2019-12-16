Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
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Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Россия потеряла шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (*pdf).
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Происшествия
СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»
В деле об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии проверяется причастность 40 человек, 11 из них задержаны и арестованы.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Авто
Kia обновил свой самый бюджетный кроссовер Stonic
В Сеть попали снимки обновленного компактного кроссовера Kia Stonic. Напомним, мировой дебют небольшого кросса прошел в 2017 году.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Музыка
Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Армия и оружие
Российский спецназ вооружат новейшими бесшумными автоматами
Новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Общество
В 2039 году в Пулково заработает новый терминал
Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объяснила свое странное решение на проекте «План Б»
После выпуска рокового выпуска шоу Ольга объяснила, почему решила не выбирать никого из участников проекта.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Здоровье
Названы белковые продукты, которые приводят к набору веса
Специалисты из Германии рассказали, что некоторые богатые белком продукты способны навредить фигуре и спровоцировать набор веса.
Происшествия
В Кирове автомобиль рухнул с моста
Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Холла и Спирса в «Аризону»
По условиям сделки между клубами, в обмен на Холла и Спирса "Нью-Джерси" получил условный выбор в первом раунде драфта 2020 года, условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года, а также нападающих Ника Меркли, Нэйта Шарра и защитника Кевина Бала.
Общество
Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Хоккей
Хоккеист Сергачев выложил фото в свитере с изображением Путина
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.