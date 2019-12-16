Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

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