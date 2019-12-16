Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
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Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент

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Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте

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«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне

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В Казани дали старт новому конкурсу татарской песни

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Политика

Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
РБК вчера в 23:16
Политика

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Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Российская газета вчера в 11:40
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в аэропорт Новосибирска

Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Бангкок — Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.
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Происшествия

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Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 04:14
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Fitch: граждане РФ охладели к кредитам

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СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

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Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
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Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

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Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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РБК вчера в 10:10
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Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
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