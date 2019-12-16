Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
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Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
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Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
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«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери
Энергетика
Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ
Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.
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Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Известно, что эксперты Росконтроля проверили конфеты популярных российских производителей.
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«Пресвятая погорелица»: «Квартал 95» извинился перед Гонтаревой в новой песне
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В Казани дали старт новому конкурсу татарской песни
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
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На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
Происшествия
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в аэропорт Новосибирска
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Бангкок — Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Общество
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Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Экономика
Fitch: граждане РФ охладели к кредитам
Российские граждане охладели к банковским займам.
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
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Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
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Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
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Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
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Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Футбол
В казанском Кремле поддержат назначение Слуцкого в «Рубин»
Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала возможное назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера футбольного "Рубина".
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Наука
Огромное скопление морских черепах сняли на видео
Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.