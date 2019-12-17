Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.

Экономика ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Интернет Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.

Армия и оружие Китай получил первый китайский авианосец Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Политика В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.

Общество В России могут запретить курение на коммунальных кухнях Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.

Общество Шнуров поменял своё мнение о сварщиках, посетив завод Росатома Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что поменял своё мнение о сварщиках после посещения завода Росатома в Ростовской области, передаёт 17 декабря ТАСС.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Происшествия Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию.