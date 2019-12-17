Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

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Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

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Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру02:02

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47
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Экономика

ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка

Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
ГТРК Липецк 04:42
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Происшествия

Подозреваемого в убийстве депутата думы Переславля лишили мандата

Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
РБК 08:14
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Вскрылась связь ООН с задержанной во Внуково партии метадона

Газета.Ru 08:27
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Интернет

Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
3DNews 08:38
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Общество

В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.
Вести.Ru 09:13
Хоккей

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов

Вечерняя Москва вчера в 13:52
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

РЕН ТВ 15 декабря в 02:20
Общество

Шнуров поменял своё мнение о сварщиках, посетив завод Росатома

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что поменял своё мнение о сварщиках после посещения завода Росатома в Ростовской области, передаёт 17 декабря ТАСС.
REGNUM 08:56
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Происшествия

Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию.
RT на русском 06:25
Общество

«Матч ТВ» и Twitch не грозит блокировка после удаления матчей АПЛ

Rambler Group требует от Twitch 180 млрд руб. за трансляцию матчей Английской премьер-лиги по футболу, а от «Матч ТВ» — прекратить распространять контент, на который у телеканала нет прав.
Коммерсантъ 08:44
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Власти Украины введут двойное гражданство

Власти Украины намерены "узаконить идею" двойного гражданства.
Аргументы недели 04:51
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