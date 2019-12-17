Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:45

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Взгляд.ру02:15

Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

Finam.Ru02:21

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:47

Рынок акций РФ замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Финмаркет05:21

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ02:15

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфаксвчера в 11:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Общество

Курить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Российская газета 09:31
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Происшествия

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском 09:04
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Хоккей

«Куньлунь» дома разгромил «Адмирал»

Матч ТВ 08:49
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Хоккей

Илья Ковальчук покидает «Лос-Анджелес»

РЕН ТВ вчера в 12:19
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Авто

КамАЗ показал тягач нового поколения

Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Красная весна вчера в 10:06
Экономика

Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
REGNUM 08:03
Общество

Москва определила первые адреса реновации на месте сносимых домов

РИА Новости 05:53
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия 07:58
Фигурное катание

Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
ProstoProSport 02:40
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Футбол

Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид

Завоевав шестой в истории Кубок чемпионов в Мадриде в прошлом сезоне, «Ливерпуль» будет вынужден вернуться на арену своего триумфа для тяжелой встречи с «Атлетико» Диего Симеоне, тогда как наградой «Реала» за второе место в группе станет противостояние с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
LiveSport.ru 04:55
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.
iReactor 09:30
Технологии

Microsoft обновила сайт с расширениями для нового Edge

Microsoft планирует 15 января 2020 года выпустить стабильную сборку нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium.
3DNews вчера в 06:55
Общество

Скандальный украинский депутат оказался бывшим пациентом психбольницы

Неоднократно попадавший в скандалы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в 2013 году смог избежать тюремного срока благодаря лечению в психиатрической больнице.
Lenta.ru 09:24
Технологии

Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Sony представила аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками — «лепестками».
Игромания.ру 09:23
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
REGNUM 15 декабря в 19:54
Политика

ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Взгляд.ру 07:45
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Политика

Россия запланировала модернизацию порта Тартус в Сирии на $500 млн

Полмиллиарда долларов в модернизацию сирийского порта Тартус готова вложить Россия, заявил 17 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи с главой Сирии Башаром Асадом.
Красная весна 05:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
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