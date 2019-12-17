Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
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Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Происшествия
В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Хоккей
«Куньлунь» дома разгромил «Адмирал»
Хоккей
Илья Ковальчук покидает «Лос-Анджелес»
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Политика
Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Авто
КамАЗ показал тягач нового поколения
Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Футбол
Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в Мадрид
Завоевав шестой в истории Кубок чемпионов в Мадриде в прошлом сезоне, «Ливерпуль» будет вынужден вернуться на арену своего триумфа для тяжелой встречи с «Атлетико» Диего Симеоне, тогда как наградой «Реала» за второе место в группе станет противостояние с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.
Технологии
Microsoft обновила сайт с расширениями для нового Edge
Microsoft планирует 15 января 2020 года выпустить стабильную сборку нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium.
Общество
Скандальный украинский депутат оказался бывшим пациентом психбольницы
Неоднократно попадавший в скандалы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в 2013 году смог избежать тюремного срока благодаря лечению в психиатрической больнице.
Технологии
Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Sony представила аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками — «лепестками».
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Политика
ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Политика
Россия запланировала модернизацию порта Тартус в Сирии на $500 млн
Полмиллиарда долларов в модернизацию сирийского порта Тартус готова вложить Россия, заявил 17 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи с главой Сирии Башаром Асадом.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.