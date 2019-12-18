Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Политика
Зеленский прокомментировал протесты в Киеве
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими
Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку
Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
Армия и оружие
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
Отец Зеленского ответил на критику в адрес сына
Александр Зеленский, отец украинского лидера, заявил, что разочарованы действиями президента «только тупые», ожидающих выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны
Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
Гаджеты
Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения
Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки задержанной женщины
На Сахалине вынесен обвинительный приговор трем сотрудникам полиции за пытки задержанной ими женщины.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Экономика
Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года
Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Политика
Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
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