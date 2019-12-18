Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:26

Российский фондовый рынок открылся в миноре

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Покупки продолжаются, индекс МосБиржи обновляет максимум

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Рынок акций РФ начал день в минусе

ПРАЙМ02:16

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

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Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 11:23

Фондовые торги в России начались с небольшим снижением

Банки.ру02:05
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Зеленский прокомментировал протесты в Киеве

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77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb вчера в 16:19
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ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
Вести.Ru 03:11
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«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
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В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

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Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
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Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 16 декабря в 03:00
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В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
РБК 04:01
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда вчера в 10:36
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
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Отец Зеленского ответил на критику в адрес сына

Александр Зеленский, отец украинского лидера, заявил, что разочарованы действиями президента «только тупые», ожидающих выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Аргументы и Факты вчера в 08:10
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны

Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
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Состоялся второй этап анонса NVIDIA Orin — процессора с графикой нового поколения

Источник изображения: NVIDIA По сути, новой информации, помимо официального изображения самого кристалла процессора Orin, на китайской сессии GTC 2019 глава NVIDIA поведал не так много.
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

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На Сахалине трех полицейских осудили за пытки задержанной женщины

На Сахалине вынесен обвинительный приговор трем сотрудникам полиции за пытки задержанной ими женщины.
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Общество

Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
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«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Известия 00:59
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
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Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Накануне.Ru 16 декабря в 17:07
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»

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Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
Газета.Ru вчера в 17:57
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Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

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РБК вчера в 08:27
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Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

Вечерняя Москва вчера в 19:21
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Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

Car.ru вчера в 12:11
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