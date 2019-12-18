Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум. На открытии торгов он увеличился на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3015,13 пункта.

Политика ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Политика Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

Общество «Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).