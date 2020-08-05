Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,5-0,7%

К 10:01 МСК МосБиржи составил 2956,01 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1269,34 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%. Доллар стоит 73,35 рубля (-0,21 рубля), золото выросло до $2046,1 за тройскую унцию (+1,2%).
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,5-0,7%

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