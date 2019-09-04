Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
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Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням 2-месячной давности на общемировом оптимизме
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