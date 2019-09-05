Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".

Технологии Исследование: как пользователи Рунета покупают жилье Большинство владельцев квартир покупали и искали их с помощью риелторов, однако потенциальные покупатели недвижимости планируют делать это через сайты объявлений, говорится в исследовании Mail.ru Group.

Политика Журналист назвал Польшу врагом российской государственности В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Экономика Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Политика Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Политика Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Общество Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Экономика Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Политика На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками» Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.

Шоу-бизнес Бабкина впервые вышла в свет с молодым возлюбленным Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына.

Армия и оружие Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ «Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Президент Украины Владимир Зеленский находится в образе персонажа телесериала "Слуга народа" Василия Голобородько, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Общество Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал за 260 млн руб. техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»), указано в материалах госзакупки.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Армия и оружие Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.