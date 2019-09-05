с чего всё началось

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Тюменской области На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Экономика Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Происшествия Авиарейс из Воронежа в Петербург снова задержан — три раза подряд Вылет самолёта АК «Руслайн» рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург утром 6 сентября задержан более чем на два часа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Политика Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.

Происшествия Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки.

Политика Путин и Абэ выяснили отношения на ВЭФ Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) показал, что ситуация с переговорами по Курильским островам обострилась.

Здоровье Путин: «Считайте, что мы уже договорились» Президент России Владимир Путин в ходе беседы с общественными деятелями Дальнего Востока положительно ответил на просьбу о помощи от главного врача Приморского краевого перинатального центра Татьяны Курлеевой, сообщает PRIMPRESS.

Политика Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.

Общество В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.