Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
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с чего всё началось
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 11 июля 2019 года и к 11:00 мск 5 сентября достиг отметки 2807,6 пункта, сообщается на сайте биржевого холдинга.Аргументы и Фактывчера в 05:03
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов сумел сделать вес накануне взвешивания
Российская газета 01:55
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Тюменской области
На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Происшествия
Авиарейс из Воронежа в Петербург снова задержан — три раза подряд
Вылет самолёта АК «Руслайн» рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург утром 6 сентября задержан более чем на два часа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:59
Политика
Путин назвал самое красивое место в России
Lenta.ru 01:49
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
РИА Новости 03 сентября в 10:00
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Кино
Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Life.ru вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Хоккей
«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»
БИЗНЕС Online вчера в 14:20
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости вчера в 01:59
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Происшествия
Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки
Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки.
ТАСС 01:34
Политика
Путин и Абэ выяснили отношения на ВЭФ
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) показал, что ситуация с переговорами по Курильским островам обострилась.
Рамблер 01:49
Здоровье
Путин: «Считайте, что мы уже договорились»
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с общественными деятелями Дальнего Востока положительно ответил на просьбу о помощи от главного врача Приморского краевого перинатального центра Татьяны Курлеевой, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 00:43
Политика
Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
Известия 02:04
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Политика
Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.
Военное обозрение вчера в 06:41
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19