Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,8-1,2%
Нефть дорожает после снижения накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,82% - до 2700,07 пункта. Индекс РТС прибавил 1,27% и по состоянию на 10:01 мск составил 1310,00 пункта.
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Для индекса МосБиржи открылась дорога к историческому максимуму в район 2850 пунктов
Finam.Ru04 сентября в 12:00
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Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости 14:40
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Здоровье
Врачи развенчали миф о вреде соли
Канадские врачи оспорили миф о вреде соли.
Известия 23:32
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла Шотландию в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.
RT на русском 17:18
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Политика
Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
РИА Новости 06:21
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Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС 05:17
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Гаджеты
В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена
На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.
Российская газета 10:57
Экономика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Наука
Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз
Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.
Хайтек+ вчера в 06:35
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
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Политика
Украинский адвокат Рыбин сообщил о скором обмене между Россией и Украиной
Обмен между удерживаемыми Украиной и Россией гражданами начнется в ближайшие часы, сообщил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.
Интерфакс 17:03
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Авто
Alpine выпустила раллийную версию купе A110
Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.
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В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
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Политика
Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06