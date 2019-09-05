Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый поднялся к рубежу 2800 пунктов; лидерами роста вновь выступают акции "Сургутнефтегаза".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Футбол
Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Экономика
Сбербанк будет доставлять еду из магазинов
Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на компанию Instamart, которая выступит партнером кредитной организации.
Lenta.ru 04:54
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Болельщики «Локомотива» определили лучшего футболиста команды в августе.
Sports.ru 10:25
Политика
Эксперт: выдача Цемаха России ничего не изменит по делу MH17
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью порталу "Настоящее время", что возможная выдача Украиной так называемого ключевого свидетеля по делу о гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 Владимира Цемаха скорее всего ничего не изменит для международной следственной группы.
Московский Комсомолец 09:45
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится»
Музыкант входил в составы ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».
Говорит Москва вчера в 12:54
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.
Известия вчера в 08:35
Происшествия
Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением
Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:39
Культура
Звезды «Уральских пельменей» анонсировали свой прощальный тур
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали свое шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей».
URA.Ru вчера в 09:41
Происшествия
По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело
По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.
RT на русском 09:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия
Рейс из Петербурга в Тунис задерживается на 18 часов
Санкт-Петербургские ведомости 04:23
Футбол
Быстров рассказал о своём отношении к геям
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Авто
В России снова упали продажи новых авто
Как сообщает RNS, продажи новых авто по итогам августа рухнули на 1,3%, что, в единичном выражении составляет 1,843 тысяч штук по сравнению с августом 2019 года. всего за данный период было проданы 145,545 тысяч новых автомобилей.
Восток-Медиа 10:42
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания 10:04
Происшествия
Медвежонок в США пробрался в гостиницу и уснул в раковине
В США медвежонок забрел в одну из гостиниц штата Монтана и уснул в женском туалете.
Известия 09:28
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы
Пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека.
Известия 09:14