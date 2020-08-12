Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%
К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2994,42 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1289,42 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%. Доллар стоит 73,17 рубля (+0,06 рубля), золото просело до $1926,2 за тройскую унцию (-1%).В источнике
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Рынок акций РФ утром отыграл все потери начала недели благодаря внешнему позитиву, упали золотодобытчики
Финмаркет11 августа в 05:09