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Интерфакс
Интерфакс

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2994,42 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1289,42 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1%. Доллар стоит 73,17 рубля (+0,06 рубля), золото просело до $1926,2 за тройскую унцию (-1%).В источнике
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Интерфакс

Рынок акций РФ превысил 3050п по индексу МосБиржи, РТС преодолел 1300п

Интерфаксвчера в 12:36
Банки.ру

Фондовые торги в РФ завершились в «зеленой зоне»

Банки.рувчера в 12:05
Финмаркет

Рынок акций РФ утром отыграл все потери начала недели благодаря внешнему позитиву, упали золотодобытчики

Финмаркет11 августа в 05:09
Взгляд.ру

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:48
Росбалт

Российский рынок акций открылся в «красной зоне»

Росбалтвчера в 03:24
ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 1,51-2,21%

ТАСС11 августа в 12:22
ПРАЙМ

Рынок акций России прибавил по основным индексам

ПРАЙМвчера в 12:11

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
РИА Новостивчера в 13:06
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новости11 августа в 06:27
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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