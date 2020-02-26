Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

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