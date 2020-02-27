Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%
Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".
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Рынок российских акций упал вслед за мировыми площадками из-за коронавируса
Красная весна25 февраля в 11:51
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Футбол
ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков
Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.
Наука
Момент слияния двух капель сняли при помощи высокоскоростных камер
Установив две высокоскоростные камеры, исследователи наблюдали за слиянием двух водяных капель.
Энергетика
Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ
Америка, Британия и Турция в 2019-м году значительно увеличили объемы импорта российской сырой нефти.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Общество
Путин наградил Юрия Антонова и Ирину Муравьеву орденами
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Экономика
ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Общество
Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Экономика
ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Политика
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выбор 22 апреля датой голосования по поправкам к Конституции не приурочена к дню рождения Ленина, передает ТАСС.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Общество
Бывший депутат Рады «казак» Гаврилюк начал работать таксистом
Экс-депутат Верховной рады и участник «евромайдана» Михаил Гаврилюк признался, что работает в Киеве таксистом.
Политика
Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе
17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.