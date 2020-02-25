Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%
Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".
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Индексы РФ снижаются вслед за миром, против рынка дорожают золотодобытчики
Finam.Ru25 февраля в 02:23
Рынок российских акций упал вслед за мировыми площадками из-за коронавируса
Красная весна25 февраля в 11:51
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Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Армия и оружие
Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
Религия
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
Финансы
Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Спорт
CAS решил провести слушания по делу ВАДА и РУСАДА в закрытом режиме
Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.
Авто
Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом
В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Политика
Захарова оценила идею о подключении Франции и ФРГ к переговорам по САР
Представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия не уверена в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, пишет RT.
Наука
Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
Культура
Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко и другие на премьере фильма в Москве
В широкий прокат фильм «Очень женские истории» выйдет 5 марта.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Космос
Новый гравитационно-волновой детектор LISA раскроет тайны жизни звезд
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад
Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Двадцать два турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
Общество
Мировая премьера: смотрим дебютный геймплей Baldur’s Gate III
Футбол
Президент «Атлетико» назвал критиков Симеоне «клавиатурными воинами»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал разговоры о возможном уходе Диего Симеоне с поста главного тренера мадридцев.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Наука
Страдающим болезнью Паркинсона поможет пинг-понг
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Политика
Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции
«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Здоровье
Коронавирус добрался до Нидерландов и Северной Ирландии
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Нидерландах и Северной Ирландии, сообщил глава минздрава Нидерландов Бруно Брейнс и главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Майкбрайд.