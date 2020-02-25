Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

2 фото
Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Интерфакс02:24

Российский рынок акций открылся резким снижением индексов

Финмаркет02:03

Российский рынок акций начал торги резким снижением

РБК25 февраля в 02:11

Индексы РФ снижаются вслед за миром, против рынка дорожают золотодобытчики

Finam.Ru25 февраля в 02:23

Российский рынок акций дрейфует в минусе, отскок не удался, инвесторы испугались коронавируса

Вести.Ruвчера в 07:20

Рынок российских акций упал вслед за мировыми площадками из-за коронавируса

Красная весна25 февраля в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Биатлон

IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
РИА Новости 15:15
Армия и оружие

Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
РБК 16:24
Религия

Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
РИА Новости вчера в 14:25
Финансы

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 16:35
Кино

ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»

Народные новости 10:20
Общество

ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
Спорт

CAS решил провести слушания по делу ВАДА и РУСАДА в закрытом режиме

Ранее сообщалось, что ВАДА хочет, чтобы слушания по этому делу были публичными.
Взгляд.ру 11:07
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Motor 02:12
Политика

Захарова оценила идею о подключении Франции и ФРГ к переговорам по САР

Представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Россия не уверена в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, пишет RT.
Мой Брянск 11:04
Наука

Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная

Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
N+1 10:34
Культура

Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко и другие на премьере фильма в Москве

В широкий прокат фильм «Очень женские истории» выйдет 5 марта.
ОК! 06:47
Здоровье

На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ

На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
REGNUM 10:27
Космос

Новый гравитационно-волновой детектор LISA раскроет тайны жизни звезд

AstroNews.ru вчера в 10:36
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Наука

Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет.
Известия вчера в 16:14
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Lenta.ru вчера в 05:10
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных

Двадцать два турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
РИА Новости 16:43
Общество

Мировая премьера: смотрим дебютный геймплей Baldur’s Gate III

Игромания.ру 14:30
Футбол

Президент «Атлетико» назвал критиков Симеоне «клавиатурными воинами»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал разговоры о возможном уходе Диего Симеоне с поста главного тренера мадридцев.
Metaratings 16:40
Армия и оружие

Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30

Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Avia.pro вчера в 21:31
Наука

Страдающим болезнью Паркинсона поможет пинг-понг

ToDay News Ufa 15:13
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa 02:49
Политика

Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции

«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
FreeNews-Volga 10:35
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
ФАН 15:41
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс 06:00
Здоровье

Коронавирус добрался до Нидерландов и Северной Ирландии

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Нидерландах и Северной Ирландии, сообщил глава минздрава Нидерландов Бруно Брейнс и главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Майкбрайд.
Взгляд.ру 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное