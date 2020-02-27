Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Происшествия В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.

Игры Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Игры Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.

Политика Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.

Политика Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Хоккей «Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.

Шоу-бизнес Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика» Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.

Экономика Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.