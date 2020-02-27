Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%
Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".
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Рынок российских акций упал вслед за мировыми площадками из-за коронавируса
Красная весна25 февраля в 11:51
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Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек
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Армия и оружие
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Хоккей
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Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
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Экономика
Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт
Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда.
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Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
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На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
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Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
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Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Гаджеты
Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
Компания Samsung неожиданно раскрыла новую особенность своих смартфонов серии Galaxy S20.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.