Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%
К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2937,65 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1222,12 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.
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Политика
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости 05:51
Игры
PC-версия Freedom Fighters получила повторный возрастной рейтинг
В сети обратили внимание, что PC-версия шутера от третьего лица Freedom Fighters 2003 года получила повторный возрастной рейтинг на сайте европейского рейтингового агентства PEGI.
Игромания.ру вчера в 04:42
Политика
ГД поддержала проект о наказании за действия по отчуждению территорий
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ.
РИА Новости 06:25
Общество
«На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой». Жена Карпина — о подарке тренера «Ростова»
Спорт-Экспресс 07:03
Происшествия
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Актер Дмитрий Жулин разбился в аварии во Владимирской области.
Вести.Ru 01:35
Здоровье
В Саратовской области число погибших от коронавируса выросло до 94-х
На территории Саратовской области числятся уже 94 жертвы коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 06:08
Хоккей
Тренер и два игрока «Салавата Юлаева» заболели коронавирусом
Главный тренер Томи Ламса, форварды Маркус Гранлунд и Данила Башкиров не прошли тестирование на популярную болезнь после выезда на игры в столицу Татарстана и подмосковные Мытищи.
SM News Уфа 05:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева назвала виновника скандала с изменой мужа Тарзана
Певица Наташа Королева заявила, что масштабах секс-скандала, в эпицентре которого оказалась ее семья, виноваты федеральные телеканалы, которые начали обсуждать пикантную ситуацию в различных шоу.
iReactor 04:46
Футбол
Аршавин: «У „Спартака“ Соболев и Кокорин на скамейке сидят. И по делу»
Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.
CT news 05:44
Общество
ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости 06:44
Футбол
Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
Газета.Ru вчера в 15:07
Хоккей
«Тампа» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа» обыграл «Даллас» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.
Известия 01:07
Общество
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист вчера в 23:36
Армия и оружие
Япония планирует потратить рекордную сумму на военные расходы
Министерство обороны Японии намерено запросить рекордную сумму на военные расходы на 2021 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 17:07
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 14
Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с 45 пассажирами возле населённого пункта Циммермановка в Хабаровском крае возросло до 14.
RT на русском 02:19
Финансы
Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка
Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Вести.Ru 05:08
Политика
Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.
RT на русском 04:21
Общество
Десять депутатов Госдумы находятся в больнице с коронавирусом
О ситуации с коронавирусом в России читайте в материале "Ъ" "Между первой и второй перерывчик не настал".
Коммерсантъ 07:05
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный недельный прирост случаев коронавируса
На прошлой неделе в мире был зарегистрирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом, такое сообщение распространила Всемирная организация здравоохранения.
Вестник Кавказа 07:05
Политика
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Известия вчера в 10:00
Космос
Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю
Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю.
Piter.tv 03:20
Происшествия
Уральский производитель сгоревших аппаратов ИВЛ заплатит штраф
Екатеринбург, 22 сентября 2020, 13:48 — REGNUM Выпустивший сгоревшие в больницах аппараты ИВЛ Уральский приборостроительный завод заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев попарил предполагаемую любовницу Тарзана в сауне
Предполагаемая любовница супруга Наташи Королевой отправилась в сауну в компании эпатажного шоумена Гогена Солнцева.
VSE42.RU 00:56
Культура
Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента.
Собака.ru 05:36
Шоу-бизнес
Викторию Бекхэм раскритиковали за платье, которое она подобрала дочери
Кстати, сын Дэвида и Виктории Бекхэм скоро женится. Он уже объявил о помолвке с 25-летней актрисой и дочерью миллиардера Нельсона Пельтца.
Летидор 07:08
Общество
Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
Регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября.
RT на русском 05:46
Армия и оружие
С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград
Российские С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград.
Piter.tv 02:43