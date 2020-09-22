К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2937,65 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1222,12 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

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