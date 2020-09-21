Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%
К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2937,65 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1222,12 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.
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Трамп отказался отвечать на вопрос о Навальном
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста об инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Lenta.ru 16:32
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Компания Apple выпустила новую iOS 14, имеющую много ошибок
Компания Apple презентовала новую iOS 14, имеющую изменения, которые владельцы устройств ожидали на протяжение пяти лет.
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Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Болонью» в Серии А
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Минздрав разрешил испытания инактивированной вакцины от COVID-19
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы
Стоит отметить, что кроссовер Lada Alta существует только на опубликованном рендере и это лишь фантазия дизайнера.
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Военные России и НАТО создают видимость активного противостояния
США расконсервировали устаревшие стратегические бомбардировщики, чтобы создать напряжение вблизи российских границ.
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ 04:24
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
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Депутат в Южно-Сахалинске швырнул в женщину стаканчик с кофе
RuNews24.ru 18 сентября в 13:02
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки.
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В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми.
РИА Новости вчера в 21:46
Политика
Зеленский обвинил Россию в разделении мира
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к его стране и попытки восстановить разделение мира на сферы влияния.
Lenta.ru 16:51
Космос
Новая космическая гонка будет проходить на блокчейне
Эксперты говорят, что космическое пространство может работать на блокчейне, от автономных роботов, управляющих добычей на Луне, до децентрализованного управления космической деятельностью.
Блокчейн24 16:20
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Фанаты «Динамо» высмеяли выступление клуба в ЛЕ
Фанаты московского «Динамо» во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» вывесили баннер, посвящённый выступлению команды в Лиге Европы.
RT на русском 12:31
Космос
Ученые впервые наблюдали полярное сияние вокруг кометы
Ученые предполагают, что им впервые довелось наблюдать в космосе схожее с земным полярное сияние.
Экономика сегодня 12:39
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Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
РИА Новости 13:59
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru 14:50
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Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге
Молодой человек и девушка сорвались с крыши и погибли в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 18:28
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Дмитрий Маликов восхитил поклонников фотографией с двухлетним сыном
Поклонники певца и композитора Дмитрия Маликова с воодушевлением обсуждают его фотографию с сыном Марком.
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Mercedes-Benz отложил запуск электрокара EQA на 2021 год
Новый компактный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA поступит в продажу позже, чем ожидалось — в середине 2021 года.
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Компания Oshan опубликовала первые снимки своего нового кроссовера X5
Китайская компания Oshan, которая является премиальным суббрендом Changan Auto, опубликовала первые фотографии свой нового кроссовера X5.
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Экономика
В России в 2021 году пенсионеры смогут получить по 2500 рублей
Документ устанавливает новую сумму для пенсионеров на 2021 год. В регионе прожиточный минимум составит 10 тысяч 107 рублей.
ФедералПресс 18 сентября в 19:19
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Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко твердо заявил, что приватизации в угоду заграничным «шарлатанам» не будет.
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В Минздраве назвали причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого
Правители России князь Владимир и Ярослав Мудрый скончались от рака.
Lenta.ru 14:14
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
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В США замер мощности 3000-сильного пикапа завершился большим взрывом
Видео взрыва 3000-сильного дизельного двигателя Cummins, установленного в пикапе Dodge Ram, выложил пользователь Its Loud Just Cause 19 сентября на своем канале в YouTube.
ИА Красная Весна 15:56