Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

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Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне приостановки общемирового ралли на ожиданиях запуска экономик после снятия карантинных ограничений во многих странах из-за пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом растут бумаги "Мечела" в преддверии заседания в четверг совета директоров компании.
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