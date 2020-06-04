Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%
Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне приостановки общемирового ралли на ожиданиях запуска экономик после снятия карантинных ограничений во многих странах из-за пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом растут бумаги "Мечела" в преддверии заседания в четверг совета директоров компании.
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Общество
Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
РИА Новости 17:19
Армия и оружие
Начата переброска войск и спецтехники в Мурманскую область
ИА Красная Весна 11:00
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру 11:17
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.
News.ru 18:06
Экономика
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Происшествия
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку
В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
Вести.Ru 10:56
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК 17:00
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Авто
Bosch сохраняет приверженность локальному рынку
По итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил 1,2 миллиарда евро (86 млрд рублей), снизившись на 2% (в рублевом выражении – на 5%).
АвтоБизнесРевю 09:45
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Экономика
Смольный выделил 16 млрд рублей на оплату ЖКУ в бюджетных учреждениях
Власти Петербурга выделили 16,4 млрд рублей на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.
Город+ 14:13
Общество
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
GAVI рассчитывает привлечь начальное финансирование механизма, гарантирующего массовые закупки вакцины от COVID-19.
РБК 13:07
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Экономика
Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое
Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.
Российская газета вчера в 03:14
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11