Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.
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