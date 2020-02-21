Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

2 фотоЕщё 1 видео
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Мой Брянск13:41

Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса

ТАСС13:08

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:06

Биржи США на закрытии торгов снижались на возросших опасениях по коронавирусу

ПРАЙМ17:19

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Интерфакс11:17

Рынок акций РФ на неделе консолидировался вблизи 3100п по индексу Мосбиржи

Финмаркет11:45

Итоги дня: Никто не хотел рисковать

Finam.Ru12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Как регионы обеспечивают льготников лекарствами

В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Коммерсантъ 18 февраля в 17:51
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Турция предложила России не вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты РФ и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.
ИжевскИнфо.РУ 00:54
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза

NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
CyberSport.ru 19 февраля в 15:20
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что ждет четвертого ребенка

37-летняя Анна Седокова подтвердила, что ждет ребенка.
7Дней.ру 08:00
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Политика

Зеленский назвал Украину Европой средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку событиям, которые развернулись в Новых Санжарах, куда направили эвакуированных из Китая украинцев.
Подмосковье Сегодня 10:09
Политика

Сергей Шнуров присоединился к «Партии роста»

Политсовет вчера в 04:55
Музыка

Все соло, дуэты и три нового альбома BTS «Map of the Soul: 7»

Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
Popcake 01:30
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:00
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Красная весна 09:29
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:17
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета вчера в 03:43
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Политика

Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта

Lenta.ru 19 февраля в 05:18
Общество

В Екатеринбурге казаки проверяют китайцев на коронавирус

REGNUM 19 февраля в 22:35
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Somanyhorses вчера в 06:31
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

ODDS.ru вчера в 05:44
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 05:22
Шоу-бизнес

Юлию Барановскую раскритиковали за преображение

Uznayvse.ru 14:10
Гаджеты

Корпуса Fractal Design Define 7 и 7 XL вмещают большие платы и много накопителей

Корпус Define 7 размерами 547 x 240 x 475 вмещает системные платы типоразмера mini-ITX, microATX, ATX и E-ATX (длиной до 285 мм).
iXBT.com 04:37
Транспорт

Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года

Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
RT на русском 19:25
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Гаджеты

Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением

Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
NewInform 07:17
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное