Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Здоровье Как регионы обеспечивают льготников лекарствами В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.

Политика Зеленский назвал Украину Европой средневековья Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку событиям, которые развернулись в Новых Санжарах, куда направили эвакуированных из Китая украинцев.

Хоккей Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Гаджеты Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».