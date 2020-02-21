Финансы
Finam.RuАмериканские индексы демонстрируют снижение
В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.
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Биржи США на закрытии торгов снижались на возросших опасениях по коронавирусу
ПРАЙМ21 февраля в 17:19
Биржевые индексы Уолл-Стрит обвалились на 90 пунктов из-за скачка заболевших коронавирусом
Турпром21 февраля в 09:42
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