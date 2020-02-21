Финансы

Finam.RuFinam.RuАмериканские индексы демонстрируют снижение

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В пятницу, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют отрицательную динамику.
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