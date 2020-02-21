Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

1 фотоЕщё 1 видео
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Мой Брянск21 февраля в 13:41

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Интерфакс21 февраля в 11:17

Итоги дня: Никто не хотел рисковать

Finam.Ru21 февраля в 12:37

Рынок акций РФ снизился перед длинными выходными из-за роста вирусных опасений

ПРАЙМ21 февраля в 12:01

Рынок акций РФ на неделе консолидировался вблизи 3100п по индексу Мосбиржи

Финмаркет21 февраля в 11:45

Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса

ТАСС21 февраля в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян

РИА Новости вчера в 22:35
Армия и оружие

The National Interest (США): внимание! Американские танки могут обрушить польские мосты, когда пойдут в бой с Россией (The National Interest)

ИноСМИ 17:06
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Наука

Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:14
Хоккей

«Даллас» обыграл «Чикаго», Радулов набрал одно очко

«Даллас» выиграл у «Чикаго» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джо Павелски и Тайлер Сегин.
Спорт-Экспресс 17:37
Армия и оружие

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Российская газета 17:51
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv вчера в 09:25
Наука

Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити

Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Planet Today 21 февраля в 16:37
Здоровье

Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa вчера в 03:30
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Здоровье

Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

Специалисты выяснили, почему стоит чаще употреблять курагу.
ГлавУфа 03:06
Музыка

Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Новый Калининград.Ru 02:33
Кино

Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом

Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.
Профиль 15:38
Наука

Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
RuNews24.ru вчера в 02:40
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна вчера в 04:12
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конец недели ознаменовался новым информационно-пропагандистским штормом за океаном.
Взгляд.ру 07:00
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Общество

Гороскоп на 23 февраля: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее

23 февраля звезды советуют Весам держать нос по ветру, а Рыбам — включить на полную мощь интуицию.
SM News вчера в 07:00
Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
ProstoProSport 11:56
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru вчера в 09:20
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Футбол

«ПСЖ» в сверхрезультативном матче обыграл «Бордо»

Газета.Ru 18:01
Кино

Фильм «Лед-2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Коммерсантъ 17:17
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве

RT на русском 09:49
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Коммерсантъ 03:29
Технологии

У YouTube и TikTok появится конкурент

СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Ferra 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное