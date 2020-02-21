Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

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