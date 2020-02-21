Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.
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Рынок акций РФ снизился перед длинными выходными из-за роста вирусных опасений
ПРАЙМ21 февраля в 12:01
Рынок акций РФ на неделе консолидировался вблизи 3100п по индексу Мосбиржи
Финмаркет21 февраля в 11:45
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на фоне возросших опасений из-за коронавируса
ТАСС21 февраля в 13:08
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