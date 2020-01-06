Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
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Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США
Интерфаксвчера в 12:06
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Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Футбол
Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 год, став с командой обладателем 14 различных трофеев, в том числе он добивался побед в чемпионате Испании (2009-2011) и Лиге чемпионов (2009, 2011) Отметим, что сегодня состоится первый матч полуфинала Кубка английского лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Хоккей
Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за $11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Политика
В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР
Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Армия и оружие
Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Политика
Посол назвал публикации о «следе Москвы» в атаке на МИД Австрии фейком
Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал публикации австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Футбол
Bild: Гетце уйдет из «Боруссии» по окончании сезона
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце покинет клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Шоу-бизнес
Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком
Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.