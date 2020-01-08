Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
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Рынок акций РФ перешел к росту по основным индексам

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Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США

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Рынок российских акций открылся снижением основных индексов

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Интересант06 января в 02:30
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Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

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Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:59
Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Армия и оружие

Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
News.ru 05:14
Армия и оружие

Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
РБК 06:04
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 06 января в 11:50
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
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Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Гаджеты

Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

Planet Today 02:22
Происшествия

В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
РИА Новости 06:23
Культура

Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»

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Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в клуб РПЛ

Спорт-Экспресс 06:10
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

РБК 06 января в 20:23
Общество

Ледовое шоу с Загитовой в главной роли могут не показать по ТВ

RT на русском вчера в 15:36
Общество

Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране

Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».
ФАН 03:58
Происшествия

Упавший в Иране самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины»

Lenta.ru вчера в 22:54
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.
RT на русском 06:51
Политика

Путин и Эрдоган начали закрытые переговоры в Стамбуле

Вести.Ru 05:55
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

Экспресс газета вчера в 22:00
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Моторные масла малой вязкости, рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Автоновости дня 05:17
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Политика

Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
РИА Новости 06:22
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