Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

Армия и оружие Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

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