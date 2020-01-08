Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США
Интерфакс06 января в 12:06
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Происшествия
Сына Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Армия и оружие
Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Происшествия
В Днепропетровской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП
Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошла в Днепропетровской области Украины, один человек погиб и 12 пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в клуб РПЛ
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
Общество
Ледовое шоу с Загитовой в главной роли могут не показать по ТВ
Общество
Президент МАУ заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране
Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».
Происшествия
Упавший в Иране самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины»
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Моторные масла малой вязкости, рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.